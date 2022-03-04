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війна

В ізраїльському аеропорту російським літакам подають сигнали прапором України

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В ізраїльському аеропорту російським літакам подають сигнали прапором України - фото 1

Люди по всій планеті активно долучаються до акцій підтримки України на тлі злочинного вторгнення Росії на наші землі. Не залишився осторонь й працівник одного з аеропортів Ізраїля.

Так, співробітник міжнародного аеропорту Бен-Гуріона, що у Тель-Авіві тролить екіпажі літаків, які прямують з Росії.

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У Twiiter шириться відео, на якому видно, як одному із російських авіалайнерів подають спеціальні сигнали за допомогою синьо-жовтого прапора. Таким чином ізраїльтяни демонструють свою солідарність з Україною, яка зазнала масштабних втрат через війну, яку розв'язала Росія.

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