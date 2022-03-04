В ізраїльському аеропорту російським літакам подають сигнали прапором України

Люди по всій планеті активно долучаються до акцій підтримки України на тлі злочинного вторгнення Росії на наші землі. Не залишився осторонь й працівник одного з аеропортів Ізраїля.

Так, співробітник міжнародного аеропорту Бен-Гуріона, що у Тель-Авіві тролить екіпажі літаків, які прямують з Росії.

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У Twiiter шириться відео, на якому видно, як одному із російських авіалайнерів подають спеціальні сигнали за допомогою синьо-жовтого прапора. Таким чином ізраїльтяни демонструють свою солідарність з Україною, яка зазнала масштабних втрат через війну, яку розв'язала Росія.

В международном аэропорту Бенгуриона в Израиле, российскому самолету команды отдают с помощью Украинского флага.



pic.twitter.com/OqHDH36dEf — Все пройдет, но будет хуже… (@IsraelThreads) March 4, 2022

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