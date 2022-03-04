Сенатор США Ліндсі Грем у прямому ефірі закликав ліквідувати Путіна – відео

Американський сенатор Ліндсі Грем не підбирав слів, щоб показати ставлення до Путіна більшості країн світу. Він вважає, що єдиним способом зупинити війну є знищення глави Кремля.

Сенатор Ліндсі Грем під час прямого ефіру на каналі Fox News заявив, що президента РФ Володимира Путіна варто вбити його ж людям. Саме це буде єдиним способом покласти край кризі, яку спричинило вторгнення російських військ в Україну, пише wsj.

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Як це може завершитись? Хтось у Росії повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця. Так ви зробите велику послугу для своєї країни та світу, – сказав сенатор.

Також він спитав, чи є в Росії Брут (той, хто вбив Юлія Цезаря) або більш успішний полковник Штауффенберг, маючи на увазі німецького офіцера, який намагався вбити Гітлера у 1944. Політик додав, що для цього, звісно ж, комусь "доведеться пробратись у підвал, де ховається слимак".

Повний виступ Ліндсі Грема на Fox:

Згодом вже у своєму профілі у твіттері Грем додав: "Єдині люди, які можуть це виправити, - росіяни. Легко сказати, важко зробити. Якщо ви не хочете жити в темряві до кінця свого життя, бути ізольованими від решти світу у жахливій бідності, то пора щось змінити".

Ліндсі Грем понад три десятиліття прослужив юристом у ВПС США спершу на службі, а тоді у запасі. Його вважають дуже впливовим голосом у Республіканській партії з питань військової та зовнішньої політики.

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