В Ізраїлі зварили пиво фараонів: що в ньому особливого

Ізраїльські вчені зварили пиво на основі стародавніх дріжджів віком близько п'яти тисячоліть! Це унікальний напій.

У ході міждисциплінарного довгострокового експерименту вчені виділили шість штамів дріжджів з 21 уламка керамічних судин, знайдених на Святій землі.

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Після секвенування ДНК і інших високотехнологічних методів були виділені шість штамів життєздатних дріжджів. Для створення напою використовувалися сучасні технології пивоваріння. Напій нагадує пшеничне пиво з вмістом алкоголю 6%.

Керамічні черепки і глечики, з яких були вилучені дріжджі, походять з правління єгипетського фараона Нармера (3000 років до н. е.), Арамейського царя Хазаеля (800 до н. е.) І пророка Нехемії (400 до н. е.) , який, згідно з Біблією, керував Іудеєю за часів перського панування. Дослідники сподіваються, що в майбутньому зможуть зварити пиво, використовуючи стародавні методи. А також шукають інвесторів для комерційного виробництва пива фараонів.

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