Як правильно зберігати вино: терміни, які варто знати кожному

Вино багате різноманітними сортами і кожен з них знайде свого поціновувача. Його смак, колір насиченість і багато інших показників якості залежать також і від того, як ви будете його зберігати. Спочатку з'ясуємо, що відбувається з вином при тривалому зберіганні.

Якщо неправильно зберігати цей алкоголь можна втратити всі його смакові переваги. Також варто знати, що не кожне вино буде смакувати краще з часом. Наприклад, домашні вина взагалі не варто зберігати понад 2 роки.

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Як зрозуміти, що вино зіпсовано?

помутніння

втрата кольору

випадання осаду

розвиток кислотності

може зникнути аромат та зміниться смак

Зберігання різних видів вин

Зберігання ігристого вина одне з найбільш короткострокових, через швидку втрату його "ігристості". Тому відкриту пляшку вам потрібно вжити протягом кількох годин.

Зберігання білого і червоного вина, як сухого, так і напівсолодкого має на увазі дотримання певних правил, причому потрібно не забувати, що у певних сортів можуть бути свої особливості. Наприклад, деякі молоді білі вина зберігаються близько року, а деякі кріплені білі вина можуть зберігатися і 50 років.

Сухе червоне вино вимагає трепетного ставлення. Чим вино солодше – тим воно менш примхливе.

Для зберігання домашнього вина правильніше підготувати скляні темні пляшки, правила зберігання такі ж, тільки навряд чи ви зможете зберегти таке вино довше 7 років.

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