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Названо найкраще у світі шампанське
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На престижному міжнародному виноробному конкурсі в Брюсселі назвали найкраще у світі шипуче вино.
Конкурс проходить вже 26 рік поспіль. У 2019 році найкращим було визнане шипуче вино марки Chant d'Eole, вироблюване в бельгійській провінції Ено.
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Під час дегустації члени журі навіть вирішили повторно продегустувати бельгійський продукт. За словами директора конкурсу Тома Костенобля, "коли якість очевидна, результати – непримножувані".
Chant d'Eole здобуло перемогу в номінації Міжнародне відкриття. Експерти стверджують, що лідером світового ринку шипучого вина залишається шампанське. При цьому вони назвали бельгійський напій "революцією", але відзначили, що "війни на ринку шипучого вина не передбачається".
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