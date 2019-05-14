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Названо найкраще у світі шампанське

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Chant d'Eole здобуло перемогу в номінації Міжнародне відкриття - фото 1
Chant d'Eole здобуло перемогу в номінації Міжнародне відкриття / mir24

На престижному міжнародному виноробному конкурсі в Брюсселі назвали найкраще у світі шипуче вино.

Конкурс проходить вже 26 рік поспіль. У 2019 році найкращим було визнане шипуче вино марки Chant d'Eole, вироблюване в бельгійській провінції Ено.

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Під час дегустації члени журі навіть вирішили повторно продегустувати бельгійський продукт. За словами директора конкурсу Тома Костенобля, "коли якість очевидна, результати непримножувані".

Chant d'Eole здобуло перемогу в номінації Міжнародне відкриття. Експерти стверджують, що лідером світового ринку шипучого вина залишається шампанське. При цьому вони назвали бельгійський напій "революцією", але відзначили, що "війни на ринку шипучого вина не передбачається".

У Брюсселі назвали найкраще у світі шипуче вино - фото 327439
У Брюсселі назвали найкраще у світі шипуче вино

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Джерело: dhnet
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