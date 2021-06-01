В Ізраїлі зняв практично всі карантинні обмеження

В Ізраїлі через стабільно низький рівень захворюваності на коронавірус скасовані всі карантинні обмеження. Обов'язковим залишається лише носіння масок у приміщеннях.

Як передає радіо Kan, всі карантинні обмеження влада вирішила не продовжувати після закінчення їхнього терміну дії 1 червня 2021 року. Необхідність у зеленому пропуску усунули, а обмеження фіолетового стандарту скасували.

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"Зелений пропуск" – це документ про вакцинацію, який раніше був необхідний при відвідуванні низки громадських заходів і закладів, а "фіолетовий стандарт" регулював роботу громадських установ і закладів.

Проте обов'язкове носіння масок в закритих приміщеннях буде залишатися в силі до тих пір, поки не буде вирішено інакше, передає представник МОЗ. Попри скасування більшості внутрішніх обмежень, в Ізраїлі продовжать діяти заборони на виїзд своїх громадян до країн з максимальним ризиком підчепити COVID-19.

Кампанія з вакцинації в Ізраїлі стартувала в грудні 2020 року. На сьогодні повністю імунізовані 55% громадян або понад п'ять мільйонів осіб.

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