Коли запустять цифровий паспорт вакцинації від COVID-19

Представники Євросоюзу досягли попередньої угоди про сертифікат щодо вакцинації від COVID-19 для полегшення пересування Європейським союзом. Очікується, що "ковідні паспорти" почнуть діяти з 1 липня.

Очікується, що угоду буде затверджено на пленарному засіданні Європейського парламенту за участю 27 держав-членів, пише 2021portugal.

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"Цей безкоштовний проїзний, який буде доступний в паперовому і цифровому форматі, є основоположним елементом для сприяння свободі пересування в ЄС, тим самим сприяючи відновленню економіки Європи на тлі пандемії і перетворюючи туризм на джерело економічного відновлення цього літа", – заявив Антоніу Кошта, прем'єр-міністр головуючої в Раді ЄС Португалії.

Сертифікат буде включати інформацію про вакцинацію, результати тесту або інформацію про перенесену хворобу. Передбачається, що це спростить і зробить більш безпечними переміщення всередині Євросоюзу. Однак про поїздки з третіх країн до Європи наразі не йдеться.

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