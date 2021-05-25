Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Коли запустять цифровий паспорт вакцинації від COVID-19

  • 28
Паспорт вакцинації - фото 1
Паспорт вакцинації / pinterest

Представники Євросоюзу досягли попередньої угоди про сертифікат щодо вакцинації від COVID-19 для полегшення пересування Європейським союзом. Очікується, що "ковідні паспорти" почнуть діяти з 1 липня.

Очікується, що угоду буде затверджено на пленарному засіданні Європейського парламенту за участю 27 держав-членів, пише 2021portugal.

І ще: Собаки проти експрес-тестів: хто ефективніше виявляє COVID-19

"Цей безкоштовний проїзний, який буде доступний в паперовому і цифровому форматі, є основоположним елементом для сприяння свободі пересування в ЄС, тим самим сприяючи відновленню економіки Європи на тлі пандемії і перетворюючи туризм на джерело економічного відновлення цього літа", – заявив Антоніу Кошта, прем'єр-міністр головуючої в Раді ЄС Португалії.

Сертифікат буде включати інформацію про вакцинацію, результати тесту або інформацію про перенесену хворобу. Передбачається, що це спростить і зробить більш безпечними переміщення всередині Євросоюзу. Однак про поїздки з третіх країн до Європи наразі не йдеться.

Коли запустять цифровий паспорт вакцинації від COVID-19 - фото 460898

Це цікаво: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 травня

пропозиції партнерів
Новини