В Ізраїлі знайшли одну з найстаровинніших мечетей у світі

Одна з найстаріших мечетей на планеті була виявлена ​​групою археологів на березі Тиверіадського озера (більш відоме як Галілейське море) в Ізраїлі.

Залишки мечеті були знайдені у Тверії під руїнами іншої будівлі, імовірно, яка належить візантійському періоду.

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Дослідження показало, що мечеть була побудована в 635 році нашої ери. І ймовірно, будівництво почалося за наказом Шурахбіла ібн Хасана, командувача мусульманськими арміями, які завоювали Левант в VII столітті.

Про те, що після захоплення у Тверії в 635 році була побудована мечеть, свідчать історичні джерела. Однак поки не можна з точністю говорити про те, що знайдений об'єкт – саме та сама мечеть.

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