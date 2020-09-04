От і осінь прийшла: в Тель-Авіві випав дощ з коноплі

І поки в небі України можна побачити хіба що народних депутатів, які усіма способами намагаються привернути до себе максимум уваги, в Тель-Авіві пройшли незвичайні опади. Мешканці міста після "дощу" виявили під своїми ногами коноплю.

У Тель-Авіві, в Ізраїлі, з неба посипалися десятки пакетиків з марихуаною. Перехожі, які однозначно не очікували такого погодного явища, кинулися збирати подарунки долі з підписом "Вільна любов".

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Можна було б подумати, що це Божий промисел, але насправді дроном, який безкоштовно роздає коноплю (у пакетиках її було близько 1 грама), керували двоє місцевих мешканців. Поліція Тель-Авіва вже затримала винних. Їх звинувачують в нелегальному розповсюдженні марихуани.

השלל. (לידיעת המשטרה: השארתי את זה זרוק בצד) pic.twitter.com/RjqKXGJkYx — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) September 3, 2020

Уже відомо, що це автори телеграм-каналу, які в одній з публікацій натякнули на акцію з роздачею конопель: "Насолоджуйтесь, мої улюблені браття, це ваш брат-пілот, подбайте про те, щоб всі ми отримали трохи вільного кохання".

A drone in Tel Aviv just dropped dozens of bags of marijuana — for free.



I suppose we are still celebrating the peace deal with the UAE? pic.twitter.com/BSpuRGCRCr — Yoni Michanie (@YoniMichanie) September 3, 2020

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