В Ізраїлі школярі знайшли рідкісну 1600-річну монету: фотофакт

Четверо старшокласників під час тренування в Їзреельській долині знайшли на землі блискучий предмет, який виявився рідкісною монетою.

Ізраїльським фахівцям вдалося з достатньою точністю встановити дату карбування монети – золоті соліди такого зразка випускалися в обіг з 420 по 423 рік н. е. Таким чином, вік монети – близько 1600 років.

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На лицьовій стороні монети викарбувано зображення імператора, обрамлене його титулом. На реверсі (зворотному боці) – крилата фігура жінки з хрестом в руці. Це алегоричне зображення, яке часто зустрічається на візантійських монетах, відоме як "Вікторія" (перемога).

Солід, вік якого становить 1600 років

Солід – золота монета вагою 4,55 г, введена в обіг у 309 році н. е. римським імператором Костянтином. Тривалий час залишалася основною монетою і грошово-лічильною одиницею Римської імперії, а потім Візантії.

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