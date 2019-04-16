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В Ізраїлі школярі знайшли рідкісну 1600-річну монету: фотофакт

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Знайдено рідкісну монету - фото 1
Знайдено рідкісну монету / auction-imperia

Четверо старшокласників під час тренування в Їзреельській долині знайшли на землі блискучий предмет, який виявився рідкісною монетою.

Ізраїльським фахівцям вдалося з достатньою точністю встановити дату карбування монети – золоті соліди такого зразка випускалися в обіг з 420 по 423 рік н. е. Таким чином, вік монети – близько 1600 років.

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На лицьовій стороні монети викарбувано зображення імператора, обрамлене його титулом. На реверсі (зворотному боці) – крилата фігура жінки з хрестом в руці. Це алегоричне зображення, яке часто зустрічається на візантійських монетах, відоме як "Вікторія" (перемога).

Солід, вік якого становить 1600 років - фото 321773
Солід, вік якого становить 1600 років
В Ізраїлі школярі знайшли рідкісну 1600-річну монету: фотофакт - фото 321772

Солід – золота монета вагою 4,55 г, введена в обіг у 309 році н. е. римським імператором Костянтином. Тривалий час залишалася основною монетою і грошово-лічильною одиницею Римської імперії, а потім Візантії.

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Джерело: vesty
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