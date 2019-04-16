На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Ізраїлі школярі знайшли рідкісну 1600-річну монету: фотофакт
-
- 26
Четверо старшокласників під час тренування в Їзреельській долині знайшли на землі блискучий предмет, який виявився рідкісною монетою.
Ізраїльським фахівцям вдалося з достатньою точністю встановити дату карбування монети – золоті соліди такого зразка випускалися в обіг з 420 по 423 рік н. е. Таким чином, вік монети – близько 1600 років.
І ще: Собор Паризької Богоматері ДО і ПІСЛЯ пожежі: фотопорівняння
На лицьовій стороні монети викарбувано зображення імператора, обрамлене його титулом. На реверсі (зворотному боці) – крилата фігура жінки з хрестом в руці. Це алегоричне зображення, яке часто зустрічається на візантійських монетах, відоме як "Вікторія" (перемога).
Солід – золота монета вагою 4,55 г, введена в обіг у 309 році н. е. римським імператором Костянтином. Тривалий час залишалася основною монетою і грошово-лічильною одиницею Римської імперії, а потім Візантії.
Читайте також: Так виглядає одна з найбільш таємничих масонських споруд
-
20:45Кіану Рівз вперше за багато років знявся для глянцю
-
20:19Як виглядала Вітні Х'юстон на початку своєї кар'єри
-
19:57Сюжет фільму Месники: Завершення злили в мережу: усі спойлери
-
19:50Як довго я на тебе чекала – 19, 20 серія: дивитись онлайн фінал серіалу
-
19:37Після пожежі у Нотр-Дамі зросли продажі роману Собор Паризької Богоматері
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:22Як позбутися запаху поту без дезодоранту: лайфхак від вчених
-
19:11В Ізраїлі школярі знайшли рідкісну 1600-річну монету: фотофакт
-
18:52Навіщо разом з кавою подають склянку води
-
18:40Ольга Фреймут здивувала мережу пікантним знімком
-
18:21Відпочинок весною: чому варто поїхати в Альпи
-
18:15Гороскоп на 17 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:58Скільки треба ходити кожен день, щоб схуднути
-
17:45Гра престолів 8: з'явилися живі кадри зі зйомок серіалу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:33Собор Паризької Богоматері ДО і ПІСЛЯ пожежі: фотопорівняння
-
17:21Skoda представила новий розкішний концепт-кар
-
17:13VR-окуляри довели дівчину до істерики: епічне відео
-
16:52Скандальна MARUV кардинально змінила зачіску
-
16:42Тіна Кароль шокувала кардинальною зміною іміджу
-
16:30ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!
-
16:22Де у квартирі має стояти Wi-Fi роутер
-
16:09Макіяж чи Facetune: дівчина показала різницю (фотофакт)
-
15:5045-річна Кейт Мосс знялася у відвертій фотосесії НЮ
-
15:29Зеленський чи Порошенко: новий рейтинг і прогноз на 2 тур виборів 2019
-
20:19Як виглядала Вітні Х'юстон на початку своєї кар'єри
-
18:21Відпочинок весною: чому варто поїхати в Альпи
-
16:30ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!
-
15:29Зеленський чи Порошенко: новий рейтинг і прогноз на 2 тур виборів 2019
-
14:07Спогади про Собор Паризької Богоматері: реакція зірок на пожежу в Нотр-Дамі
-
12:13Ідеальний гаджет для справжніх бороданів: огляд тримера від Philips
-
11:51Собор Паризької Богоматері: історія та цікаві факти про Нотр-Дам де Парі
-
07:15Дощі зі снігом: прогноз погоди 16 квітня в Україні
- 15 квітня
-
22:01Гра престолів 2019: найкращі жарти і меми про 1 серію 8 сезону
-
18:51Три речі, які чоловіки хочуть від жінок більше, ніж секс
-
16:15ТЕСТ: Яка роль Емми Вотсон підійшла б тобі?
-
15:20Гра престолів 8 сезон 2 серія: дата виходу і спойлери наступного епізоду
-
12:14Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
-
08:56Гра престолів 8 сезон 1 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери прем'єри 2019
-
07:15Цей простий секрет дозволяє з легкістю вивчати щось нове
- 14 квітня
-
21:22Ніякої відвертості: скільки жінок брешуть своїм партнерам про секс?
-
19:23ТОП-10 найкорисніших продуктів, якими не варто нехтувати
-
17:25Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу
-
16:05Порошенко vs стадіон: реакція мережі на дебати
-
14:23Порошенко прийшов на дебати на Олімпійський: онлайн трансляція
-
12:22Кумедне відкриття: користувачі мережі нарешті розкусили Ді Капріо
-
10:22Популярна музика: плейлист хітових пісень, які варто почути
-
08:21Прогноз погоди в Україні на 14 квітня
- 13 квітня
-
21:22Полякова бігає по під'їздах, Дорофєєва розкриває табу, а Камінська запихається фастфудом
-
18:50Гороскоп на 14 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку