Так виглядає одна з найбільш таємничих масонських споруд

Цей незвичайний колодязь Посвяти знаходиться у садибі Кінта-да-Регалейра в місті Сінтра, Португалія. Зроблений руками людини, колодязь отримав таку назву тому, що в ньому проводилися обряди ініціації масонів.

Колодязь являє собою 27-метрові спиралевидні сходи, що йдуть вглиб гори. У сходів 10 рівнів, які підтримують різьблені кам'яні колони.

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Ці рівні символізують 10 кіл пекла, 10 кіл чистилища і 10 кіл раю, які описував Данте. У кожному прольоті по 15 сходинок. Сам колодязь побудований на єдності протилежностей, тобто небу протиставляють землю, раю – пекло, цьому світу – потойбічний.

Коли людина спускається на дно колодязя, то вона як би проходить через певний обряд пізнання своєї душі. Чим нижче людина опускається на дно, тим стає темніше... А ось компас в колодязі, намальований поверх хреста лицарів-тамплієрів, завжди показує на схід. Це означає, що людина йде до світла.

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