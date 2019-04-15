Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Голос країни Вибори президента України 2019

Так виглядає одна з найбільш таємничих масонських споруд

  • 21
Колодязь символізує 10 кіл пекла, 10 кіл чистилища і 10 кіл раю - фото 1
Колодязь символізує 10 кіл пекла, 10 кіл чистилища і 10 кіл раю / LocusTerra

Цей незвичайний колодязь Посвяти знаходиться у садибі Кінта-да-Регалейра в місті Сінтра, Португалія. Зроблений руками людини, колодязь отримав таку назву тому, що в ньому проводилися обряди ініціації масонів.

Колодязь являє собою 27-метрові спиралевидні сходи, що йдуть вглиб гори. У сходів 10 рівнів, які підтримують різьблені кам'яні колони.

І ще: Як виглядає одна із найбільших забутих електростанцій Польщі: вражаючі фото

Ці рівні символізують 10 кіл пекла, 10 кіл чистилища і 10 кіл раю, які описував Данте. У кожному прольоті по 15 сходинок. Сам колодязь побудований на єдності протилежностей, тобто небу протиставляють землю, раю – пекло, цьому світу – потойбічний.

Коли людина спускається на дно колодязя, то вона як би проходить через певний обряд пізнання своєї душі. Чим нижче людина опускається на дно, тим стає темніше... А ось компас в колодязі, намальований поверх хреста лицарів-тамплієрів, завжди показує на схід. Це означає, що людина йде до світла.

Так виглядає одна з найбільш таємничих масонських споруд - фото 321518

Так виглядає одна з найбільш таємничих масонських споруд - фото 321520

Так виглядає одна з найбільш таємничих масонських споруд - фото 321521

Так виглядає одна з найбільш таємничих масонських споруд - фото 321522

Так виглядає одна з найбільш таємничих масонських споруд - фото 321523

Так виглядає одна з найбільш таємничих масонських споруд - фото 321524

Так виглядає одна з найбільш таємничих масонських споруд - фото 321525

Так виглядає одна з найбільш таємничих масонських споруд - фото 321526

Читайте також: Так виглядає найдорожчий приватний будинок у США

Джерело: steemkr
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу
  • Вчора, 17:25
  • 510
ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях
  • 12 квітня, 17:30
  • 731
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 08:00
  • 43
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл