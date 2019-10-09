На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Ізраїлі розкопали "Нью-Йорк бронзового століття"
-
- 22
Археологи виявили місто віком 5000 років недалеко від Тель-Авіва. За словами фахівців, знайдений мегаполіс займав площу в 65 гектарів.
Згідно з попередніми оцінками, там жили шість тисяч людей. Місто було обнесене муром і розділене на громадські зони, вулиці, алеї. Ще під час розкопок виявили культову споруду з жертовником.
І ще: Археологи знайшли в Китаї стародавній "еліксир безсмертя"
"Це Нью-Йорк раннього бронзового століття в нашому регіоні, космополітичне місто з плануванням, в якому жили тисячі людей!" – йдеться в заяві Управління старовини Ізраїлю.
Серед цікавих артефактів, виявлених на місці розкопок – циліндричний відбиток людини, яка підіймає руки вгору, а також кілька статуеток людей, тварин і інструментів, привезених з Єгипту. Науковці знайшли кременеві знаряддя, безліч гончарних і базальтових кам'яних судин. За словами археологів, артефакти є унікальним свідченням організованого суспільства і соціальної ієрархії.
Раніше вважалося, що у цей час люди, які займалися сільським господарством, тільки починали створювати міські райони. Також повідомляється, що під руїнами будівель були знайдені ознаки існування ще більш давнього поселення, вік якого сягає семи тисяч років.
Читайте також: Австралійський археолог знайшов в Чорнобилі об'єкт з найнебезпечнішим радіаційним фоном
-
22:41Як приглушити почуття голоду: прості поради
-
22:11Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
21:46Неймовірні пейзажі засніженої пустелі Сахара
-
21:19Гаряча супермодель знялася у спокусливому чорному вбранні
-
21:0010 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:42Міфи про воду, у які саме час перестати вірити
-
20:12Дженніфер Еністон знялася у відвертій фотосесії
-
19:42В Ізраїлі розкопали "Нью-Йорк бронзового століття"
-
19:16Лайфхаки для життя, які точно знадобляться кожному
-
18:44Як легко зміцнити імунітет восени
-
18:20Оля Полякова показала спекотне тренування
-
18:00Гороскоп на 10 жовтня 2019: Леви та Скорпіони будуть сповнені нових вражень
-
17:45У Києві "відремонтували" міст скотчем і нитками: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:18Дуууже довгий: представлений смартфон нового типу з витягнутим екраном
-
16:55Чемпіонка світу з боксу перетворила битву поглядів на пікантну сцену: відео
-
16:21Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років
-
15:52Чоловік пограбував банк заради весілля, а наречена здала його
-
15:33Американка попросила робота-поліцейського допомогти, але щось пішло не так
-
15:14Медики пояснили, чому чоловікам треба їсти гриби
-
14:50Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото
-
14:18Усик – Візерспун: суперник українця попередив про реалії важкої ваги
-
13:49Які дороги в Україні можуть стати платними: відповідь Мінінфраструктури
-
13:15Найпопулярніші імена для хлопчиків і дівчаток: як назвати дитину
-
22:11Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
19:16Лайфхаки для життя, які точно знадобляться кожному
-
16:21Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років
-
11:15ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата
-
09:29Офіційно: Усик отримав нового суперника у суперважкій вазі
-
07:30Погода в Україні 9 жовтня: частину країни накриє потепління
- 08 жовтня
-
22:11Ось чому жінка може відмовляти в сексі
-
19:46Як змусити себе тренуватися, коли зовсім не хочеться
-
17:00Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера
-
14:30Найкращі пісні останнього десятиліття: рейтинг ТОП 200 хітів
-
10:20ТЕСТ: Вгадай, хто з цих зірок фарбована блондинка
-
07:16Погода в Україні 8 жовтня: на сході пройдуть дощі
- 07 жовтня
-
22:24Лікарі дали важливу пораду для майбутніх татусів
-
19:23Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 сподобається усім своєю фішкою
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася "Крихітка на мільярд" Ліза Фонсагрівс (18+)
-
14:32Зірки серіалу Друзі знову возз'єднались: нові фото улюблених акторів
-
10:25ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус
-
07:14Медики розповіли, скільки ложок цукру можна додати до кави
- 06 жовтня
-
21:25Науковці з'ясували, що буде, якщо відмовитися від Facebook на тиждень
-
19:55У Google назвали найненадійніші моделі смартфонів
-
17:45Дівчина тижня: гаряча українка Тетяна Кодзаєва, яка стала найвпливовішою у світі блогеркою
-
16:00Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
15:14Ці країни несподівано стали популярними у 2019 році
-
12:13Зарядка на ніч та інші найпопулярніші міфи про смартфони
-
08:15Погода 6 жовтня в Україні: мокрий сніг та дощі