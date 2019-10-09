В Ізраїлі розкопали "Нью-Йорк бронзового століття"

Археологи виявили місто віком 5000 років недалеко від Тель-Авіва. За словами фахівців, знайдений мегаполіс займав площу в 65 гектарів.

Згідно з попередніми оцінками, там жили шість тисяч людей. Місто було обнесене муром і розділене на громадські зони, вулиці, алеї. Ще під час розкопок виявили культову споруду з жертовником.

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"Це Нью-Йорк раннього бронзового століття в нашому регіоні, космополітичне місто з плануванням, в якому жили тисячі людей!" – йдеться в заяві Управління старовини Ізраїлю.

Серед цікавих артефактів, виявлених на місці розкопок – циліндричний відбиток людини, яка підіймає руки вгору, а також кілька статуеток людей, тварин і інструментів, привезених з Єгипту. Науковці знайшли кременеві знаряддя, безліч гончарних і базальтових кам'яних судин. За словами археологів, артефакти є унікальним свідченням організованого суспільства і соціальної ієрархії.

Раніше вважалося, що у цей час люди, які займалися сільським господарством, тільки починали створювати міські райони. Також повідомляється, що під руїнами будівель були знайдені ознаки існування ще більш давнього поселення, вік якого сягає семи тисяч років.

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