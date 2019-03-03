Археологи знайшли в Китаї стародавній "еліксир безсмертя"

У Китаї під час розкопок стародавнього поховання в місті Лоян археологи знайшли бронзовий глечик з рідиною, яка вважалася "еліксиром безсмертя". Її вік понад 2 тисяч років.

У глечику залишилося 3,5 літрів цього напою. Лабораторна експертиза показала, що еліксир містить нітрат калію і алуніта.

Це цікаво: Британка отримала в спадок стіл з таємничим скарбом

"Знахідка має велике значення при вивченні древніх методик, за допомогою яких люди робили спроби досягти безсмертя", – говорить глава Інституту об'єктів культурної спадщини та археології міста Лояна Ши Цзячжен.

В Китаї знайшли бронзовий глечик з Еліксиром безсмертя

Вивчивши еліксир, археологи зможуть вирішити наукові проблеми, пов'язані з хронологією та еволюцією китайської цивілізації.

Крім унікальної рідини на розкопках знайшли вироби з нефриту і міді. Вчені припускають, що все це належало представнику старокитайської знаті.

Читайте також: Поліція Єгипту випадково зробила археологічне відкриття