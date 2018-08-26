В Ізраїлі показали надмалий автомобіль-трансформер

Ізраїльські розробники презентували на виставці в Тель-Авіві складаний автомобіль, розрахований на двох осіб.

Новинку автопрому змогли побачити відвідувачі виставки "Інноваційний тиждень", який відбувся в Тель-Авіві. Складаний автомобіль отримав назву City Transformer. Його салон розрахований на двох осіб – водія і пасажира. Вага авто становить 450 кг. Транспорт може набирати швидкість до 90 км/год по дорогах загального користування.

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За даними розробників, в складеному вигляді трансформер займає в ширину менше метра. Процес трансформації з режиму поїздки в паркувальний режим відбувається натисненням однієї кнопки. А завдяки малим габаритам на одному паркувальному місці може поміститися чотири City Transformer.

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