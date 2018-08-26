Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

В Ізраїлі показали надмалий автомобіль-трансформер

  • 48
Автомобіль-трансформер - фото 1
Автомобіль-трансформер / israel21c

Ізраїльські розробники презентували на виставці в Тель-Авіві складаний автомобіль, розрахований на двох осіб.

Новинку автопрому змогли побачити відвідувачі виставки "Інноваційний тиждень", який відбувся в Тель-Авіві. Складаний автомобіль отримав назву City Transformer. Його салон розрахований на двох осіб – водія і пасажира. Вага авто становить 450 кг. Транспорт може набирати швидкість до 90 км/год по дорогах загального користування.

До теми: У Швейцарії створили новий мінімобіль Bicar

За даними розробників, в складеному вигляді трансформер займає в ширину менше метра. Процес трансформації з режиму поїздки в паркувальний режим відбувається натисненням однієї кнопки. А завдяки малим габаритам на одному паркувальному місці може поміститися чотири City Transformer.

Читайте також: Новий Audi PB18 E-Tron отримає унікальний салон

Джерело: israel21c
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1739
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 511
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто