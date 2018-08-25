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Новий Audi PB18 E-Tron отримає унікальний салон

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Audi PB18 E-Tron вразить своїм салоном - фото 1
Audi PB18 E-Tron вразить своїм салоном / Audi MediaCenter

Прихильники компанії Audi знають, що сталось з електричним купе Audi R8 E-Tron – модель з надзвичайно коротким життєвим циклом була випущена в кількості менше ніж 100 примірників за ціною понад мільйон доларів.

Але зараз в автомобіля може з'явитися яскравий наступник.

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Поки офіційно не підтверджено, але новий Audi PB18 E-Tron може стати дрібносерійним електрокаром. Представлений у Пеббл-Біч концепт-кар є універсалом з незвичайним компонуванням салону.

У дизайні впізнаються і стиль сучасних Audi, і загальний настрій з концепт-каром Audi Aicon. При цьому характерною рисою прототипу став рухливий салон. Водійське місце можна або встановлювати посередині, або зрушувати вбік, отримуючи простір для пасажира – це реалізовано завдяки керму та педалям "по дротах".

Під капотом ховаються 3 електромотори сумарною потужністю 680 к.с., які отримують енергію від блоку твердотілих акумуляторів на 95 кВт/год, що забезпечує запас ходу в 500 кілометрів. На короткий період віддачу моторів можна збільшити до 775 к.с.

Про серійну перспективу подібної моделі в Audi мовчать, але електричний спорткар цілком може з'явитися в новій лінійці E-Tron.

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Джерело: motor1
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