У Швейцарії створили новий мінімобіль Bicar

Для постійно зростаючих міст потрібні мініатюрні, екологічні та недорогі автомобілі, вирішили студенти Цюріхського університету і створили "щось" на одну персону.

Багато мегаполісів страждають від пробок і завантаженості автомобілями. Малюк Bicar, розроблений в Швейцарії, – електрична суміш скутера, електромобіля і велосипеда, призначений для боротьби з цією проблемою.

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Мніатюрний та екологічний електромобіль Bicar

Bicar – це електромобіль на трьох колесах. Ідея такого транспортного засобу з'явилася ще в 2015 році, а прототип почали активно розробляти тільки зараз. Розробники унікальної машинки протягом найближчих двох-трьох років сподіваються отримати схвалення ЄС, тоді знайдуться спонсори, і справа піде веселіше. Після цього Bicar може з'явитися в містах Швейцарії як каршерінговий автомобіль. Доїхав куди треба, залишив його, і твоє місце тут же зайняв інший охочий. Це схоже на місце в громадському транспорті: звільнилося – сідаєш ти.

Bicar можна використовувати протягом усього року, у нього суперкомпактний дизайн, для парковки він вимагає зовсім маленький клаптик простору. У нього невеликий електромотор, здатний розвивати до 45 км/год, який забезпечить безпечну і стабільну роботу навіть при поганих дорожніх умовах. Кабіна водія крихітна, але вона захистить від холоду і дощу, що дозволить використовувати авто впродовж року.

Низка швейцарських компаній вже висловили свою зацікавленість в просуванні проекту. Виникають все нові і нові ідеї того, як можна ефективно використовувати такий автомобіль.

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