В Ізраїлі навчилися друкувати живі серця на 3D-принтері

Співробітникам Тель-Авівського університету вдалося першим у світі видрукувати на 3D-принтері живе пульсуюче серце з людської тканини. Це найважливіше історичне досягнення, яке відкриває шлях до медицини майбутнього, коли для кожного пацієнта можна буде створювати персоналізовані органи.

"Учені з лабораторії професора Таля Двіра при Університеті Тель-Авіва змогли вирішити одне з головних завдань сучасної медицини: використовуючи 3D-принтер, вони надрукували живе серце з тканин людини, взятих у пацієнта. Це дослідження відкриває шлях медицині майбутнього, коли пацієнтам більше не доведеться чекати органи для пересадки або приймати ліки, які запобігають їх відторгнення. Замість цього прямо в лікарнях будуть надруковані необхідні органи, повністю персоналізовані під кожного пацієнта", – йдеться в офіційній заяві університету.

І ще: Як перебування у космосі впливає на людину: експеримент NASA, проведений на близнюках

Надруковане серце в довжину сягає приблизно 2,5 сантиметра і за розмірами його можна порівняти з серцем кролика або іншої невеликої тварини. Для його друку були використані жирові клітини пацієнта, які були перетворені на стовбурові клітини серцево-судинного м'яза, а потім змішані зі сполучною тканиною. На друк серця пішло три з половиною години.

У рамках експерименту дослідники мають намір надрукувати кілька десятків сердець, які будуть пересаджені тваринам для перевірки працездатності органу. Вчені вважають, що друк і пересадка людських сердець стануть можливими в найближчі десять років.

Читайте також: Лікарі розповіли, чому не варто спати під музику