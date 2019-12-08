Стало відомо, кому належить найдорожчий автомобіль в Україні

Рік тому в Україні з'явився перший кросовер Lamborghini Urus. Так ось, його власником є ​​тепер уже колишній глава "Укрбуду" Максим Микитась. Про це повідомив у Facebook нинішній гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода.

Так, як стверджує Майборода, кросовер обійшовся Микитасю у 700 тисяч доларів. Купити Lamborghini Urus в Україні зараз можна за вдвічі меншою ціною. Хоча, опції можуть серйозно підняти вартість авто. Також за покупку ексклюзивної моделі позачергово потрібно буде доплатити. Як вказує Майборода, автомобіль Микитася можна визначити по держномеру. Він дуже простий – 1980. Ці цифри означають рік народження бізнесмена.

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Але це не єдиний автомобіль, який є у екскерівника "Укрбуду". За твердженням Майбороди, у Микитася є ще броньований Maybach за 600 тисяч доларів і Aston Martin за 300 тисяч доларів. Раніше він також купив Range Rover за 5 мільйонів гривень.

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