В Італії заарештували одну з найбільших у світі яхт: вона належить російському олігарху

Фінансова гвардія Італії наклала арешт на яхту російського олігарха Андрея Мельниченка вартістю 530 мільйонів євро.

Фінансова поліція Італії заарештувала яхту Sy A російського олігарха Андрія Мельниченка після запровадження проти нього європейських санкцій, повідомляє Il Piccolo.

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"Фінансова поліція наклала наказ про заморожування "Sy A" вартістю близько 530 мільйонів євро, пов’язаної з російським олігархом Андреєм Ігоровичем Мельниченком, в рамках заходів, вжитих проти російських магнатів, включених до чорного списку Європейського Союзу", – йдеться у повідомленні.

Пан Мельниченко 9 березня був включений до списків санкцій Євросоюзу на тлі військової операції Росії в Україні. У зв'язку з цим мільярдер вийшов з порад директорів СУЕКу та Єврохіму. У рейтингу Forbes найбагатших людей він посідає дев'яте місце в Росії та 165-те місце у світі.

Мельниченко

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