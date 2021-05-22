В Італії з-під води з'явилося затоплене село (ФОТОФАКТ)

Ремонтні роботи на водосховищі в Італії стали причиною "повернення" села, затопленого 70 років тому у зв'язку з будівництвом гідроелектростанції. Дивіться, як воно виглядає зараз!

Уже кілька десятиліть головною визначною пам'яткою на озері Резія в регіоні Трентіно-Альто-Адідже на півночі Італії вважається виступаюча з води дзвіниця XIV століття. Про це пише bbc.

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Це єдиний видимий доказ того, що на цьому місці колись існував невеличкий населений пункт Курон.

У 1950 році місцева влада вирішила побудувати дамбу і об'єднати дві прилеглі водойми. Було зруйновано і затоплено понад 160 будинків, мешканці яких були змушені переселитися в інші місця. Деякі залишилися в новому селі, побудованому поблизу.

Зараз озеро тимчасово осушили, і з-під води з'явилися руїни, які були кілька десятиліть приховані водою. На фотографіях, опублікованих в соціальних мережах, можна побачити сходи, підвали і стіни будинків.

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