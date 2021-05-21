У Норвегії виявлені незвичайні дорогоцінні підношення богам (ФОТО)

У норвезькій провінції Естфолд археологи виявили сім брактеатів: плоских золотих монет з петлею, які використовували як нашийний амулет. Артефакти були знайдені поруч з невеликим пагорбом на краю поля.

В цілому в Норвегії було знайдено близько 160 брактеатів. Всього у світі відомо близько 900 таких підвісок. Деякі були виявлені на території Німеччини і Великобританії, пише sciencenorway.

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Підвіски були односторонніми, виготовляли їх із золота і зазвичай носили як прикраси. У деяких випадках брактеати призначалися в дар богам. Недавня знахідка – одне з таких підношень. Саме цим можна пояснити знаходження відразу декількох медальйонів в одному місці.

На думку фахівців, вони були залишені в IV-VI століттях нашої ери. Не виключено, що це сталося в 536-540 роках, коли Європа відчувала на собі наслідки трьох найсильніших вивержень вулканів в Ісландії. В цей час люди могли відчувати особливу потребу в підтримці богів.

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