В Італії з кранів потекло ігристе вино: відео

У італійському селі з кранів у будинках замість води потекло ігристе вино. У погребі місцевого винного заводу виникли проблеми, і алкогольний напій потрапив у водопровід.

Інцидент стався у селі Сеттекані в муніципалітеті Кастельветро-ді-Модена. Місцеві жителі повідомили, що з кранів у їхніх будинках почала текти рожева рідина з фруктовим запахом.

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Виявилося, що в погребі винного заводу через технічну несправність ігристе вино Lambrusco Grasparossa потрапило в труби акведука. Місцева влада виступила з заявою, повідомивши громадянам, що рідина в кранах не загрожує їхньому здоров'ю.

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