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Цей Porsche 911 Targa має одного-єдиного власника 51 рік: який вигляд в автівки
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Зазвичай ми обманюємо себе, коли говоримо, що збережемо улюблене авто назавжди. У багатьох випадках з'являється щось блискуче, і ми змінюємо свій вибір, вирішуючи розлучитися з "ластівкою".
Річард – виняток, він купив свій 911 понад півстоліття тому і їздить на ньому донині, пише Motor1. Цей 911T Targa, виготовлений у лютому 1973 року, продовжує перебувати у свого первісного власника, який купив його новим у квітні 1973 року у дилера в Каліфорнії.
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Він коштував приблизно $10 000 з урахуванням опцій, що в сьогоднішніх грошах становить близько $70 000 з урахуванням інфляції. Це все ще дуже вигідна ціна, враховуючи, що найдешевша Targa, яку можна купити за гроші, починається від $134 500, а за Targa 4 GTS – $186 000.
Як ви можете собі уявити, володіючи автомобілем протягом 51 року, Річард має багато історій, які він може розповісти. Він згадує, як збив оленя під час ранкової поїздки в Лос-Анджелесі зі своєю дівчиною в 1974 році, тобто всього через рік після отримання автомобіля. З роками 911-й зазнав незначних змін, набувши вигляду OEM+. У 1991 році, після п'ятирічного простою, автомобіль отримав передні крила від 911 Carrera RS 1973 року. Це також містило регулювання заднього бампера, щоб вирівняти його з ширшими стегнами.
Задні 16-дюймові колеса походять від 930 Turbo 1986 року, а передні – від 16-дюймових задніх коліс 944 Turbo 1986 року. Річард вирішив використати акрилову фарбу для задніх ліхтарів, щоб зробити їх схожими на бурштинові ліхтарі моделей Porsche, що продаються в Європі. Цей 911T Targa також має алюмінієву кришку задньої палуби, але при цьому зберігає обов'язкові бампера. Спереду бампер від 911S, а фари встановлені на вторинному ринку з меншою кількістю хрому, ніж в оригінальній комплектації.
Автівка за 51 рік зазнала значних модифікацій: дивіться відео
Попри свій поважний вік, цей Porsche все ще має оригінальний хром і гуму на всіх ділянках вище рівня дверних ручок. Підрульові перемикачі походять від RS. Відкривши багажник, ви побачите оригінальний килим, який Porsche встановив понад 50 років тому. Як і слід було очікувати, Річард зберіг набір інструментів, що додається до його дорогоцінного майна, а також оригінальний домкрат, інструкцію з експлуатації, сертифікат автентичності, наклейку на вікно і всі сервісні документи.
Ззаду встановлений 3,2-літровий двигун від врятованого 911-го 1986 року з пробігом від 20 000 до 25 000 миль. Хоча пробіг самого автомобіля становить близько 130 000 миль, двигун, встановлений у 1991 році, проїхав близько 15 000 миль. Після кількох модифікацій, автомобіль видає від 260 до 265 кінських сил. Всередині все оригінальне, за винятком сидінь, керма, радіо, сонцезахисних козирків і килимків. Хоча ці сидіння і не є оригінальними, але цим Recaros з підкачаною поперековою підтримкою також 51 рік.
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