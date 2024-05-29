BMW представила свій найкрасивіший концепт-кар Skytop

BMW не має найкращого послужного списку в плані запуску своїх концепт-карів у виробництво. 328 Hommage, M1 Hommage та Nazca C2 – це лише деякі з них, які розбивали серця шанувальників протягом багатьох років.

Навіть деякі з них, які BMW було відносно легко створити, такі як Z4 Concept Touring Coupe і Vision M Next, були розроблені лише для того, щоб бути скасованими. Тож, вибачте, але ми не зовсім впевнені, коли бос дизайну BMW каже, що нещодавно представлений Skytop має всі шанси стати реальністю, передає The Drive.

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Концепт BMW Skytop був представлений на виставці Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2024 на вихідних, і це один з найкрасивіших сучасних концептів бренду. Своїм ретро-дизайном, дахом "тарга-топ" і хребтами, що проходять по капоту і багажнику, Skytop нагадує такі автомобілі, як BMW 503 і Z8. Він також виглядає напрочуд готовим до виробництва, але так задумано дизайнерами.

"Ми не впевнені, чи зможемо це зробити. Але ми могли б, тому що на цей раз ми вклали всі отримані знання у фазу проєктування", – сказав керівник відділу дизайну BMW Group Адріан ван Хойдонк представникам ЗМІ у Villa d'Este.

Він стверджує, що Skytop має фари і задні ліхтарі, які відповідають вимогам дорожнього руху, що полегшить обмежене виробництво, якщо на нього буде попит з боку клієнтів. На щастя, він є.

За словами ван Хойдонка, є клієнти, які "безумовно хочуть такий автомобіль". І якщо він зможе знайти достатньо ентузіастів-однодумців, щоб зробити бізнес-обґрунтування для автомобіля, у BMW дійсно не буде багато причин, щоб не будувати його.

З технічної точки зору, так, це цілком реально,

– сказав він.

Здійсненність Skytop не дивує, коли ви заглядаєте всередину. Його салон виглядає як прямий нащадок від BMW M8, тільки з більш вишуканою шкірою. А оскільки Skytop використовує двигун M8, він повинен мати ідентичну силову установку. З усіх сучасних концептів BMW цей, мабуть, найпростіший у виробництві та продажі.

Віддаючи належне, BMW іноді будує і продає деякі зі своїх найцікавіших концептів. Концепт Vision Efficient Dynamics Concept зрештою перетворився на BMW i8, а нещодавно на основі 3.0 CSL Hommage з'явився малосерійний 3.0 CSL на базі M4. Сподіваємося, що Skytop поповнить ряди цих двох автомобілів, оскільки ван Хойдонк розуміє, що BMW повинен час від часу перетворювати концепт на реальність.

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Він вважає, що для клієнтів компанії завжди потрібно мати речі, про які вони можуть мріяти. І, звичайно, потрібно також іноді здійснювати ці мрії, наголосив Хойдонк.