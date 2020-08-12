В Італії відкрили середньовічні чумні винні віконця

В італійській Флоренції згадали про середньовічної традиції продавати вино через невеликі отвори в стіні – так звані "винні віконця".

Деякі кафе у Флоренції почали подавати відвідувачам алкогольні напої, морозиво і каву через buchette del vino. Такі отвори в стінах будівель в XVII столітті використовували заможні флорентійці, щоб продавати надлишки вина, при цьому дотримуючись соціальної дистанції. Отвори використовували, зокрема, під час спалаху бубонної чуми.

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Винні віконця досі можна побачити на стінах середньовічних будівель Флоренції. В останні роки група активістів навіть нанесла їх на карту, нарахувавши в місті більше 150 старовинних buchette del vino. За межами міста також іноді можна помітити винні віконця. Однак цю архітектурну примху можна зустріти тільки на території Тоскани.

З початку XX століття винними віконцями перестали користуватися, а під час повені 1966 року багато з них опинилися під водою. Однак на тлі пандемії COVID-19 флорентійці знову згадали про середньовічну традицію.

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