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В Італії у кінопрокат виходить комедія з Ірмою Вітовською у головній ролі
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FILM.UA Group повідомляють, що незабаром в італійських кінотеатрах виходить у широкий прокат сімейна гангстерська комедія "Коза Ностра". Одну з головних ролей у фільмі виконала Ірма Вітовська.
FILM.UA Group створили цю кінострічку спільно з Pepito Produzioni. Це перший фільм, до якого причетне українське кіновиробництво, і який виходить у широкий міжнародний кінопрокат під час війни.
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Сюжет фільму "Коза Ностра" розповідає про італійську пристрасть та українську любов, гарячу Сицилію та величні Карпати, сімейні цінності та закони мафії. Головна героїня – Влада Коза – безстрашна, щира, чесна, принципова, готова віддати власне життя заради сім'ї. Її зіграла Ірма Вітовська. Вона вчить своїм цінностям мафіозі Фредо Лагана, який має зв'язок з Коза Ностра.
"Моя героїня схожа на Мері Поппінс. Жінка, що входить в сім'ю, піклується про них, стає клеєм їхніх стосунків. І всіх вчить, як правильно вчиняти", – розповідає Ірма Вітовська про свою героїню.
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