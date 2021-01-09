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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 9 січня: в Україні виявлено 1 110 015 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 4 846​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 9 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 26 494 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 752 190 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 110 015
Одужали 786 306​
Померли 19 668​

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 61

Волинська область

 108

Дніпропетровська область

 471

Донецька область

 189

Житомирська область

 179

Закарпатська область

 55

Запорізька область

 456

Івано-Франківська область

 133

Кіровоградська область

 40

Київ

 344

Київська область

 375

Львівська область

 262

Луганська область

 149

Миколаївська область

 416

Одеська область

 299

Полтавська область

 160

Рівненська область

 80

Сумська область

 160

Тернопільська область

 70

Харківська область

 223

Херсонська область

 44

Хмельницька область

 47

Чернівецька область

 147

Черкаська область

 353

Чернігівська область

 25

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-01-2021:

Захворіли

88 851 005
Одужали

63 623 473
Померли

1 912 901

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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