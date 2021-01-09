Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 9 січня: в Україні виявлено 1 110 015 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 4 846​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 9 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 26 494 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 752 190 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 110 015 Одужали 786 306​ Померли 19 668​

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 61 Волинська область 108 Дніпропетровська область 471 Донецька область 189 Житомирська область 179 Закарпатська область 55 Запорізька область 456 Івано-Франківська область 133 Кіровоградська область 40 Київ 344 Київська область 375 Львівська область 262 Луганська область 149 Миколаївська область 416 Одеська область 299 Полтавська область 160 Рівненська область 80 Сумська область 160 Тернопільська область 70 Харківська область 223 Херсонська область 44 Хмельницька область 47 Чернівецька область 147 Черкаська область 353 Чернігівська область 25

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-01-2021:

Захворіли 88 851 005 Одужали 63 623 473 Померли 1 912 901 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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