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Ілон Маск подивився фільм Ґодзілла проти Конга: які враження у мільярдера

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Ілон Маск оцінив Ґодзіллу проти Конга - фото 1
Ілон Маск оцінив Ґодзіллу проти Конга

Ілон Маск подивився фільм "Ґодзілла проти Конга", а також опублікував твіт. У ньому він розповів про свої враження від побаченого.

Судячи з усього, фантастичний бойовик з Олександром Скарсгардом, Ребекою Холл і Міллі Боббі Браун припав йому до душі. Принаймні про це свідчить уже той факт, що він присвятив йому цілий твіт. Не біткойнами єдиними.

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"Ґодзілла проти Конга" – це просто разюче! Найбожевільніший фільм, який я коли-небудь бачив! Любовний лист всім шанувальникам теорій змови! І з дуже зворушливим фіналом", – написав засновник Tesla та SpaceX.

Ілон Маск подивився фільм Ґодзілла проти Конга: які враження у мільярдера - фото 454481

В український прокат "Ґодзілла проти Конга" вийшов 24 березня. Режисером картини став Адам Вінгард, відомий завдяки "Зошиту смерті" від Netflix і хоррору "Відьма з Блер: нова глава".

Ґодзілла проти Конга, дивіться трейлер фантастичного фільму:

За сюжетом картини Ґодзілла знову вийде з океану і нападе на людей саме в той момент, коли на вантажному судні до берегів, очевидно, Японії привезуть Конга. Два страхітливі суперники зустрінуться і, судячи з ролика, зруйнують чимало міст.

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