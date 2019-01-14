В Італії розробили "розумну" миску для тварин

Італійські вчені розробили дуже розумну миску для домашніх тварин. Завдяки вбудованій камері з технологією розпізнавання морд вона погодує тільки того котика чи собаку, якому призначена їжа. А ви будете дізнаєтеся все про харчування вашого хвостатого зі спеціального додатка.

У любителів тварин вдома нерідко є відразу кілька хвостатих, які часто зовсім не проти понадкушувати їжу один одного. І це може викликати проблеми у всіх учасників процесу. Так, кошеня Гас навіть потрапило за грати, тому що їло корм за себе і всіх своїх братів, а його колега кіт Вінстон пішов ще далі. Він пробирався в будинок сусідів і з'їдав дорогий корм, призначений не для нього, і за це ледь не потрапив в заручники.

І ще: У США придумали "розумний" візок замість каси у супермаркеті

"Розумна" миска Mookkie

Італійські вчені з компанії Volta зметикували, як можна вирішити цю проблему. На виставці CES 2019 вони представили "розумну" миску для домашніх тварин, яка називається Mookkie.

Кожна миска закріплюється за одним конкретним котиком чи песиком, і в неї вбудована ширококутна камера, яка за допомогою технології розпізнавання морд визначає, що саме за вихованець прийшов на обід. В інший час же корм прихований за прозорою кришкою. Після процесу ідентифікації миска сама відкриває тварині доступ до ласощів.

Щоб привласнити мисці підопічного, власнику потрібно лише завантажити спеціальний додаток Volta і завантажити туди знімки морди свого вихованця. Крім того, додаток відправляє власнику повідомлення або відео, що повідомляють про те, що хвостатий поїв, а також попереджає про те, що миска з їжею спорожніла.

Коштувати така штуковина буде 189 доларів, а в продаж вона повинна надійти у вересні 2019 року.

Читайте також: "Розумні" годинники будуть заряджатися від тіла людини