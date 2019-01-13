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"Розумні" годинники будуть заряджатися від тіла людини

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Годинник PowerWatch 2 - фото 1
Годинник PowerWatch 2 / hiconsumption

Розробники презентували годинник PowerWatch 2, який здатний обійтися без підзарядки від електромережі.

Компанія Matrix Industries випустила "розумний" годинник, який отримують енергію від сонця і людського тепла. Модель PowerWatch 2 оснащена термоелектричним генератором, що перетворює тепло від руки в електроенергію. Ще одним джерелом генерації стала сонячна панель, розташована по периметру циферблата. Отриманої таким чином енергії вистачає для забезпечення працездатності базових функцій годинника.

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Годинник має кольоровий екран, GPS-модуль і датчик серцебиття. Різні функції "розумного" годинника є причиною високого енергоспоживання. У зв'язку з цим практично всі сучасні "розумні" годинники здатні працювати без підзарядки не більше декількох днів поспіль. Інновація Matrix Industries частково вирішує цю проблему. Розробник має намір випустити PowerWatch 2 у відкритий продаж у червні 2019 року.

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Джерело: youtube
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