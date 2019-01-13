У США придумали "розумний" візок замість каси у супермаркеті

Два супермаркети у Нью-Йорку взяли на озброєння "розумний" візок, який здатний заощадити час на стоянні у черзі до каси.

Інноваційний візок для покупок під назвою Caper розробила американська стартап-компанія. Звичайне пристосування для транспортування покупок оснастили камерами, сенсорами, вагами, сенсорним екраном і терміналом. У результаті клієнти можуть відразу ідентифікувати, зважувати і оплатити покупки.

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Поки що встановлені у візку камери можуть розпізнавати об'єкти по штрих-коду, але щоб уникнути шахрайства з переклеюванням кодів від цієї технології планують відмовитися. На заміну штрих-кодами прийде система розпізнавання по зображенню продукту.

У 2019 творці Caper має намір поставити свої візки ще у 150 супермаркетах. Зараз стартап встиг зібрати вже близько 3 мільйона доларів інвестицій.

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