Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

В Італії розбушувався найбільший вулкан Європи: відеофакт

  • 66
Розбушувався вулкан - фото 1
Розбушувався вулкан / pexels

На італійському острові Сицилія відбулося виверження Етни, що є найвищим діючим вулканом в Європі.

У ніч на 24 серпня вулкан викидав лаву і стовпи попелу на висоту до 150 метрів. Вулкан Етна прокинувся в липні, а в кінці серпня вступив в більш активну фазу.

І ще: В Арктиці тане найстаріший льодовик

Влада вирішує питання евакуації місцевих жителів, проте вони самі не дивлячись на активність вулкана поки що не поспішають залишати домівки.

Читайте також: Апокаліптичну піщану бурю в США зняли на відео

Джерело: youtube
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 511
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 252
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461102
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Події