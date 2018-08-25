В Італії розбушувався найбільший вулкан Європи: відеофакт

На італійському острові Сицилія відбулося виверження Етни, що є найвищим діючим вулканом в Європі.

У ніч на 24 серпня вулкан викидав лаву і стовпи попелу на висоту до 150 метрів. Вулкан Етна прокинувся в липні, а в кінці серпня вступив в більш активну фазу.

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Влада вирішує питання евакуації місцевих жителів, проте вони самі не дивлячись на активність вулкана поки що не поспішають залишати домівки.

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