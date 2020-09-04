В Італії пропонують орендувати острів за 3 тисячі гривень

На популярному сервісі по оренді приватного житла Airbnb з'явилося незвичайне оголошення – власники острова у Венеціанській затоці, що в Італії, пропонують орендувати свої володіння лише за три тисячі гривень з людини за ніч.

Острів Валле Фальконера, який розташований в лагуні затоки у північній частині Адріатичного моря. Власники описують об'єкт для здачі як "звичайний венеціанський будинок" з сімома спальнями, трьома ванними кімнатами і загальною їдальнею.

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Максимальна кількість гостей, які можуть там розміститися, – 16 осіб. Вартість оренди острова починається від 21 тисячі гривень (близько 1300 гривень з людини за ніч, за умови повного заселення). Також власники відзначають, що гості зможуть безперешкодно пересуватися по всій території острова. Дістатися до об'єкта вийде тільки по воді з комуни Кавалліно-Трепорті, про це потрібно заздалегідь домовитися з господарями.

На острові можна рибалити, кататися на поні з місцевої стайні і просто відпочивати біля води. Додатково власники можуть організувати екскурсію до Венеції.

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