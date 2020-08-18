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Нова туристична точка на Ла-Манші: мандрівники приїжджають подивитися на лайнери-привиди
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У протоці Ла-Манш вже кілька місяців стоять понад 10 круїзних лайнерів без видимих ознак життя. Через якийсь час вони навіть почали приваблювати туристів.
Пол Дерхам придумав, як отримати вигоду від величезних суден, які простоюють у морі уже кілька місяців через карантин – він продає людям тури, і на своєму невеликому поромі відвозить їх подивитися на лайнери-примари поблизу.
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Місцеві швидко адаптувалися до нових порядків і побачили бізнес-ідею у цих лайнерах "Ми одного разу просто порвали Facebook. Поставили на рекламу два тури і заповнили їх всього за пару годин", – розповідає Пол.
На кожному з кораблів зараз перебуває команда – зазвичай це до 100 осіб, серед яких кухарі, технічний персонал, лікарі, прибиральники та електрики.Власники кораблів вирішили, що їм вигідніше тримати судна з командою в морі, ніж платити за місце в порту. Завдяки тому, що витрати енергії мінімальні через відсутність туристів, кораблі можуть простояти на якорі від декількох тижнів до місяців.
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