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В Італії продають будинки за 1 євро: в чому полягає ідея
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В деяких італійських містечках роблять непристойно дешеві пропозиції з продажу помешкань. Деякі будинки можна придбати буквально за 1 євро. Чому ж так – читайте далі.
Майже 25 італійських муніципалітетів готують для потенційних покупців дуже заманливу пропозицію придбати будинок за кумедну ціну в 1 євро. Звісно ж, відмовитись від такого дуже складно, хоча є деякі нюанси, пише The Independent.
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Ідея заманливої пропозиції полягає у тому, що заселення та покращення помешкань принесе для міста більше користі, аніж продаж будівлі за звичайною ціною. Зауважимо, що деякі літні італійці та їхні внуки самі дешево продають будинки чи передають місцевій владі. Хтось це робить через відсутність необхідності, хтось через значні податки на наявність другого житла.
Нам не потрібні новобудови та нові надбудови. Стратегія покращення житлового середовища та відновлення нашої культурної самобутності полягає у відродженні невеликих занедбаних центрів або реконструкції занедбаних будівель з історією, яка є нашою історією, – пояснюють ініціативу в команді 1eurohouses.com.
Таким чином нові власники будуть стимулювати місцеву економіку, купуючи продукти, наймаючи людей та перетворюючи будівлі у готелі.
Звісно ж, за 1 євро новеньку віллу придбати не вдасться, адже будинки, які пропонують за таку вартість, доволі часто старенькі або вимагають ремонтів. Однак і тут італійці полегшують ситуацію, адже в Італії порівняно невисока вартість ремонту – 20-50 тисяч євро, зважаючи на розміри споруди.
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