Дизайнери показали концепцію житла для переселенців: як може виглядати містечко Oselya

Питання створення модульного містечка сьогодні особливо актуальне. Місць подекуди бракує не лише у містах України, які приймають вимушено переселених осіб, а й в європейських країнах, де зупинилися мільйони наших біженців біженців.

Експерти з KYB Architects розробили концепцію житла Oselya і показали, як може виглядати такий тип поселення у майбутньому.

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Як і чим планують облаштувати будинки

Кімнати на дві-три особи;

Простір для відпочинку;

Кухня;

Душова та санвузол;

Внутрішній балкон і тераса.

Крім цього, у такому містечку передбачені дитячий садок, магазини і кафе. Ба більше, надалі є змога переорієнтувати забудову: якщо житло стане не потрібне переселенцям, його можна перетворити, наприклад, на студентський район з креативним простором і гуртожитком.

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