Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Євробачення Kalush

Дизайнери показали концепцію житла для переселенців: як може виглядати містечко Oselya

  • 68
Модульне містечко Oselya - фото 1
Модульне містечко Oselya / kybarchitects

Питання створення модульного містечка сьогодні особливо актуальне. Місць подекуди бракує не лише у містах України, які приймають вимушено переселених осіб, а й в європейських країнах, де зупинилися мільйони наших біженців біженців.

Експерти з KYB Architects розробили концепцію житла Oselya і показали, як може виглядати такий тип поселення у майбутньому.

До теми: Як може виглядати містечко для переселенців: проєкт київської студії Loft Buro

Як і чим планують облаштувати будинки

  • Кімнати на дві-три особи;
  • Простір для відпочинку;
  • Кухня;
  • Душова та санвузол;
  • Внутрішній балкон і тераса.

Крім цього, у такому містечку передбачені дитячий садок, магазини і кафе. Ба більше, надалі є змога переорієнтувати забудову: якщо житло стане не потрібне переселенцям, його можна перетворити, наприклад, на студентський район з креативним простором і гуртожитком.

Дизайнери показали концепцію житла для переселенців: як може виглядати містечко Oselya - фото 505139

Дизайнери показали концепцію житла для переселенців: як може виглядати містечко Oselya - фото 505140

Дизайнери показали концепцію житла для переселенців: як може виглядати містечко Oselya - фото 505141

Дизайнери показали концепцію житла для переселенців: як може виглядати містечко Oselya - фото 505142

Читайте також: Архітектори показали концепцію відбудови зруйнованих будівель

пропозиції партнерів
Новини