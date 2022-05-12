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Дизайнери показали концепцію житла для переселенців: як може виглядати містечко Oselya
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Питання створення модульного містечка сьогодні особливо актуальне. Місць подекуди бракує не лише у містах України, які приймають вимушено переселених осіб, а й в європейських країнах, де зупинилися мільйони наших біженців біженців.
Експерти з KYB Architects розробили концепцію житла Oselya і показали, як може виглядати такий тип поселення у майбутньому.
До теми: Як може виглядати містечко для переселенців: проєкт київської студії Loft Buro
Як і чим планують облаштувати будинки
- Кімнати на дві-три особи;
- Простір для відпочинку;
- Кухня;
- Душова та санвузол;
- Внутрішній балкон і тераса.
Крім цього, у такому містечку передбачені дитячий садок, магазини і кафе. Ба більше, надалі є змога переорієнтувати забудову: якщо житло стане не потрібне переселенцям, його можна перетворити, наприклад, на студентський район з креативним простором і гуртожитком.
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