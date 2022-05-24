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Український дизайнер показав, як можна відбудувати Чернігів
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Дизайнер Іван Огієнко показав свою візуалізацію того, як можна відбудувати готель "Україна", що розташований у Чернігові. Дивіться, що пропонує дизайнер!
Готель "Україна" у Чернігові був однією із візитівок у центрі міста, проте його зруйнували російські окупанти у середині березня.
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"Дивлячись на центральні вулиці міста неможливо повірити у жорстокість окупантів. росія роками знищувала своє історичне минуле, і напевно не може терпіти коли сусід цінує своє. Після перемоги ми обов'язково відбудуємо вулиці – повернути оригінальний стан будівлі чи придати їй нову функцію, як собору у Парижі, вирішать люди. Пропоную залишити ракетні шрами у містах, та переосмислити підхід до будівництва. Це буде найкращий підручник, завдяки котрому люди пам’ятатимуть жах війни", – коментує Іван Огієнко.
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