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війна Kalush

Український дизайнер показав, як можна відбудувати Чернігів

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Український дизайнер показав, як можна відбудувати Чернігів - фото 1

Дизайнер Іван Огієнко показав свою візуалізацію того, як можна відбудувати готель "Україна", що розташований у Чернігові. Дивіться, що пропонує дизайнер!

Готель "Україна" у Чернігові був однією із візитівок у центрі міста, проте його зруйнували російські окупанти у середині березня.

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"Дивлячись на центральні вулиці міста неможливо повірити у жорстокість окупантів. росія роками знищувала своє історичне минуле, і напевно не може терпіти коли сусід цінує своє. Після перемоги ми обов'язково відбудуємо вулиці – повернути оригінальний стан будівлі чи придати їй нову функцію, як собору у Парижі, вирішать люди. Пропоную залишити ракетні шрами у містах, та переосмислити підхід до будівництва. Це буде найкращий підручник, завдяки котрому люди пам’ятатимуть жах війни", – коментує Іван Огієнко.

До теми: Україна і українці: відвідайте онлайн-виставку давніх світлин

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