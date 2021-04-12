У Франції заборонили короткі внутрішні авіарейси, щоб люди подорожували поїздами

Парламент Франції заборонив внутрішні авіарейси. Мовиться про напрямки, які можна замінити поїздкою на поїзді, яка триватиме не більш як 2 з половиною години.

Рішення призведе до скасування перельотів з Парижа в Нант, Ліон і Бордо. Таким чином країна планує скоротити викиди вуглекислого газу та знизити негативний вплив авіації на екологію, пише RFI.

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Виняток зроблять для доставки пасажирів, які пересідають на міжнародний рейс в аеропорту імені Шарля-де-Голля. Це найбільша повітряна гавань Франції.

Спочатку влада планувала відмовитися від рейсів, за маршрутами яких потяги йдуть до 4 годин. Але це рішення вдарило б по авіакомпаніях, які й без того постраждали від пандемії коронавірусу.

Короткі авіаперельоти скасовують, щоб скоротити викиди вуглекислого газу / Фото Unsplash

Новий закон легалізує обіцянку, яку дала авіакомпанія Air France ще у 2020 році. Вона готова була закрити деякі внутрішні рейси в обмін на антикризову державну допомогу.

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