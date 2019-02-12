В Італії показали величезну фігуру Трампа в образі бога-імператора

На фестивалі Carnevale Di Viargeggio в Італії показали велетенську постать Дональда Трампа в золотих обладунках і з мечем імператора з Warhammer 40,000. Захід відомий карикатурними скульптурами з пап'є-маше, в тому числі які зображують політиків.

Згідно з офіційним сайтом фестивалю, фігура називається "Майстер-Дрон". У правій руці Трамп тримає меч з написом "твої податки" і прикрасою у вигляді логотипу Twitter.

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Скульптуру створив художник Фабріціо Галлі. У минулих роботах він висміював Кім Чен Ина і Володимира Путіна. За заявою художника, основою "Майстер-Дрона" став персонаж з гри Warhammer 40,000. Галлі зазначив, що "в еру Трампа фантазії стають реальністю".

Інші скульптури на фестивалі також містили соціальні висловлювання. Наприклад, серед фігур був гігантський кит, набитий сміттям, і група гієн, які прориваються через книгу, як коментар про буллінг і насильство.

Фестиваль Carnevale de Viareggio – один з найбільших карнавалів в Італії та Європі. Парад вперше відбувся у 1873 році і з тих пір проходить щорічно. Жителі Італії можуть відвідати його кілька разів: захід проводять раз на тиждень до 5 березня 2019 року.

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