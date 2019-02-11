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У київській підземці з'явилися незвичайні портрети Шевченка

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Виставка на честь Тараса Шевченка - фото 1
Виставка на честь Тараса Шевченка / facebook

Український поет і художник Тарас Шевченко представлений у найнесподіваніших амплуа. Наприклад, митця можна побачити в образі майстра Йоди із "Зоряних війн", Фріди Кало, Статуї свободи й не тільки.

У Києві відкрилася виставка на честь Тараса Шевченка на однойменній станції метро. Про це повідомляють на офіційній сторінці київського метрополітену у Facebook.

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Виставка під назвою "Квантовий стрибок Шевченка. Метро" представляє поета у різних незвичайних образах. Тут є Шевченко людина-павук, Джек Горобець з "Піратів Карибського моря", в амплуа соліста групи Kiss, Фріди Кало, майстра Йоди із "Зоряних війн", Елвіса Преслі, Ейнштейна, і навіть робота Бандера з "Футурами".

Автором ілюстрацій став Олександр Гріховний, а їхню демонстрацію організував Національний музей імені Тараса Шевченка. Виставка триватиме до 10 березня.

У київській підземці з'явилися незвичайні портрети Шевченка - фото 306814

У київській підземці з'явилися незвичайні портрети Шевченка - фото 306815

У київській підземці з'явилися незвичайні портрети Шевченка - фото 306816

У київській підземці з'явилися незвичайні портрети Шевченка - фото 306817

У київській підземці з'явилися незвичайні портрети Шевченка - фото 306818

У київській підземці з'явилися незвичайні портрети Шевченка - фото 306819

У київській підземці з'явилися незвичайні портрети Шевченка - фото 306820

У київській підземці з'явилися незвичайні портрети Шевченка - фото 306821

У київській підземці з'явилися незвичайні портрети Шевченка - фото 306822

У київській підземці з'явилися незвичайні портрети Шевченка - фото 306823

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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