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Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають

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Катріна Ю робить фантастичні фото на власному подвір'ї - фото 1
Катріна Ю робить фантастичні фото на власному подвір'ї / instagram.com/hellokatrinaaa

Талановита художниця перетворює звичайні фото у кадри з фантастичних фільмів, які змушують затримати погляд. Хто сказав, що дорослі не вірять у чари та казки?

Знайомтесь, Катріна Ю (Katrina Yu) – фотограф, а також графічна художниця, яка створює фантастичний світ у своїх роботах.

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Дівчина обожнює додавати до звичайних знімків, які робить вдома чи на своєму подвір'ї, трішки магії, змушуючи затримувати погляд та уважно вдивлятися у деталі. Тому не дивно, що за профілем талановитої дівчини в соцмережі Instagra стежать понад 25 тисяч користувачів.

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306858

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306859

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306860

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306861

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306862

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306863

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306864

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306865

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306866

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306867

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306868

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306869

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306870

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306871

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306872

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306873

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306874

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306875

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306876

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306877

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306878

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306879

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306880

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306881

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306882

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306883

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306884

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306885

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306886

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306887

Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають - фото 306888

Джерело всіх фото: instagram.com/hellokatrinaaa

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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