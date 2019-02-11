Коли казки стають реальністю: фото ілюстраторки, які вражають

Талановита художниця перетворює звичайні фото у кадри з фантастичних фільмів, які змушують затримати погляд. Хто сказав, що дорослі не вірять у чари та казки?

Знайомтесь, Катріна Ю (Katrina Yu) – фотограф, а також графічна художниця, яка створює фантастичний світ у своїх роботах.

І ще: Художниця намалювала найстильніші образи вагітної Меган Маркл

Дівчина обожнює додавати до звичайних знімків, які робить вдома чи на своєму подвір'ї, трішки магії, змушуючи затримувати погляд та уважно вдивлятися у деталі. Тому не дивно, що за профілем талановитої дівчини в соцмережі Instagra стежать понад 25 тисяч користувачів.

Джерело всіх фото: instagram.com/hellokatrinaaa

Читайте також: Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них