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В Італії почав вивергатися найбільший діючий вулкан у Європі
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У понеділок, 24 грудня, на італійському острові Сицилія почалося виверження найбільшого діючого вулкана у Європі Етна.
Діючий вулкан викинув в небо хмару попелу, через що видимість ускладнилася. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами.
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Зазначено, що представники Національного інституту геофізики і вулканології Італії нарахували щонайменше, 130 сейсмічних поштовхів. Найсильніший з них досяг магнітуди 4,0.
У зв'язку з поганою видимістю влада частково закрила повітряний простір у районі вулкана.
Виверження вулкану Ента
Виверження вулкану Ента
Виверження вулкану Ента
Читайте також: Астронавт показав діючий вулкан у Новій Зеландії з космосу
Джерело: sg.news.yahoo
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