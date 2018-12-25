В Італії почав вивергатися найбільший діючий вулкан у Європі

У понеділок, 24 грудня, на італійському острові Сицилія почалося виверження найбільшого діючого вулкана у Європі Етна.

Діючий вулкан викинув в небо хмару попелу, через що видимість ускладнилася. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами.

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Зазначено, що представники Національного інституту геофізики і вулканології Італії нарахували щонайменше, 130 сейсмічних поштовхів. Найсильніший з них досяг магнітуди 4,0.

У зв'язку з поганою видимістю влада частково закрила повітряний простір у районі вулкана.

Виверження вулкану Ента

Виверження вулкану Ента

Виверження вулкану Ента

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