В Італії народилося цуценя з зеленою шерстю: воно дуже миле

Собака фермера з Сардинії Крістіана Маллоччі 9 жовтня народила п'ятьох цуценят. І одне з них виявилося зеленим! Малюка назвали Фісташкою.

Цуценята з зеленим хутром – вкрай рідкісне явище.

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Швидше за все, шерсть отримала такий колір через контакт із зеленим пігментом жовчі у материнській утробі. Однак шерсть Фісташки уже почала змінювати колір – з кожним днем ​​вона стає все менш зеленю.

У фермера Крістіана Маллоччі вже живе вісім собак, тому новонароджених цуценят він вирішив роздати. Але Фісташку Маллоччі все ж залишить. Коли малюк підросте, він разом з мамою доглядатиме за вівцями.

Не дарма ж італійська мова така милозвучна. Фісташка – Pistacchio. А маму цуценяти звуть Spelacchia, що означає "шолудива". Але ж італійською це слово звучить так, наче щось миле. Ой, страшне.

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