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У США єноти проникли у банк через повітропровід і влаштували гармидер: кумедні фото

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У США єноти проникли у банк через повітропровід і влаштували гармидер: кумедні фото - фото 1

Два молодих єноти через повітропровід проникли у будівлю банку в області затоки Сан-Франциско. Їх помітив чоловік, котрий користувався банкоматом. Спочатку він вирішив, що дивиться на опудала, але потім єноти заворушилися.

Під час проникнення "зловмисників" банк був закритий для відвідувачів. "Менеджери банку впустили наших рятувальників, і приблизно через 10 хвилин переслідування єнотів ми змогли безпечно вигнати їх на вулицю. Очевидно, вони не хотіли йти", – сказала представниця організації Peninsula Humane Society Баффі Мартін Тарбокс.

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"На дереві біля будівлі були брудні сліди лап, тому ми підозрюємо, що єноти забралися по ньому на дах банку, а потім якимось чином зуміли пролізти у повітропровід і через плитку стелі проникли всередину", – сказала Тарбокс. Вона додала, що на стелі було кілька зламаних плиток, єноти розкидали папери і навіть перевернули комп'ютер. Самі тварини не постраждали.

У США єноти проникли у банк через повітропровід і влаштували гармидер: кумедні фото - фото 431558

У США єноти проникли у банк через повітропровід і влаштували гармидер: кумедні фото - фото 431559

У США єноти проникли у банк через повітропровід і влаштували гармидер: кумедні фото - фото 431560

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Джерело: sfgate
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