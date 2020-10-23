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Фермери Європи та США пропонують обніматися з коровами, щоб знизити рівень стресу

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Фермери Європи та США пропонують обніматися з коровами, щоб знизити рівень стресу - фото 1

У Нідерландах, Швейцарії та США набирає популярність практика, яка отримала назву koe knuffelen. Ферми запрошують гостей, щоб обніматися з коровами.

Зазвичай захід починається з екскурсії по фермі, після чого гості можуть відпочити біля однієї з корів протягом двох-трьох годин. Вища температура тіла корови, повільніше серцебиття і великий розмір тварини заспокоюють гостя, стверджують фахівці. Відвідувачі можуть погладити тварину або навіть дати їй себе облизати.

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Вважається, що обійми з коровами сприяють гарному настрою і зменшують рівень стресу, підвищуючи зміст окситоцину в організмі. Зазвичай цей гормон сприяє встановленню близьких зв'язків між людьми, його називають "гормоном любові",

Цей варіант проведення часу з'явився у сільських голландських провінціях понад десять років тому і тепер є частиною програми, спрямованої на зближення людей з природою і сільським життям.

Таке спілкування приємне і для самих корів: в дослідженні, опублікованому в журналі Applied Animal Behavior Science у 2007 році, йдеться, що вчені відзначили ознаки глибокого розслаблення у корів при масажі певних областей шиї і верхньої частини спини.

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Джерело: bbc
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