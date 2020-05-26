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В Італії хлопчик спокійно втік від дикого ведмедя: відео не для слабкодухих
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В Італії 12-річний хлопчик спокійними повільними кроками уникнув зустрічі віч-на-віч з диким ведмедем, який переслідував його в горах. Інцидент зняли на камеру його батьки.
Як повідомляється, італійська сім'я з 12-річним сином Алессандро гуляла по горах. В якийсь момент за спиною дитини з кущів з'явився великий бурий ведмідь.
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Батько хлопчика, який перебував у той момент за кадром, говорив синові, щоб той зберігав спокій і без різких рухів спускався по схилу. Дитина кілька разів поверталася до тварини, але спокійно спускався.
Хлопчик навіть заспокоював свою матір, яка почала панікувати. Після декількох хвилин переслідування, ведмідь втратив інтерес до людей і швидко втік по схилу. Сам хлопчик зазначив, що "це було круто".
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