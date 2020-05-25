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Мухтар уже не той: роботопса навчили пасти овець

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Овець пастиме робособака - фото 1
Овець пастиме робособака

Робопес Spot виробництва Boston Dynamics постійно навчається нових трюків. Так, він чудово впорався з роллю їздової собаки, а також з честю служив в поліції. Зараз у нього з'явилося завдання підвищеної складності: Spot буде пасти овець на безкрайніх рівнинах Нової Зеландії.

Творці Spot прагнуть всіма силами показати, що це не просто іграшка. Тепер робопес займеться дійсно собачою справою. Навчанням робота премудростям пастуха займається компанія Rocos. Вона прагне натренувати його таким чином, щоб "пес" міг стежити за вівцями у повністю автономному режимі.

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Крім випасу овець, Spot планують використовувати для збору і посадки врожаю, а також складання карт місцевості. У цьому йому допоможе інфрачервона камера і LiDAR. Повідомляється, що завдяки новому ПЗ і низці датчиків, робопсом можна буде керувати з будь-якої точки світу. За словами представників Rocos, у найближчому майбутньому власники овець зможуть наглядати за своїм стадом віддалено, спостерігаючи, як з цією місією справляється Spot.

Додатково повідомляється, що Boston Dynamics раніше вже навчила свого робопса ідентифікувати та знаходити серед перехожих тих, у кого є підозра на коронавірус.

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Джерело: Engadget
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