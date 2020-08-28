Стюардеса дала кілька порад при заселенні в готель: її звинуватили у параної

Що слід робити перед заселенням у готельний номер

Кет Камалані працює стюардесою. У своєму TikTok вона виклала ролик, в якому розповідає, як комфортно та безпечно провести час у готелі. Відео переглянули понад п'ять мільйонів разів, а також він зібрав понад мільйон уподобань. Втім, не всі користувачі мережі поділили думки авторки.

Лайфхаки, якими поділилася бортпровідниця, викликали спірну дискусію в коментарях.

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Так, наприклад, Кет рекомендує:

не називати голосно номер своєї кімнати у лаунж-барі;

перевіряти, чи немає когось за шторами або під ліжком;

завжди зачиняти двері на внутрішній засув.

Крім того, за словами дівчини, потрібно відразу прибирати декоративні подушки і покривала, адже їх ніколи не перуть, і ретельно перевіряти ліжко на наявність клопів.

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Проте багато користувачів TikTok вважають поради бортпровідниці надто параноїдальними.

"Ти що, знімаєш фільм "Місія нездійсненна" або про Джеймса Бонда? Або тебе лякає твій номер в готелі ???" – поцікавився один з коментаторів.

У коментарі також прийшли працівники готелів, які спростували заяви про те, що подушки та покривала не перуть.

"Я працювала в готелі і прибирала в номерах. Хто тобі сказав, що ми ніколи не перемо підковдри і наволочки?" – написала одна з користувачок.

Хотіла дівчина хайпанути, а в результаті нарвалась на критику та неоднозначну реакцію на її відео.

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