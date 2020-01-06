В Іспанії з'явився готель з бульбашок: як він виглядає

В одному з іспанських міст звели незвичайний готель з бульбашок, де кожен номер – це окрема прозора куля просто неба. Це варто побачити!

У провінції Кастельон в Іспанії з'явився оригінальний бабл-готель під назвою Zielo de Levante, де номери у вигляді мильних бульбашок. Насправді це величезні прозорі кулі просто неба, де може розміститись кожен охочий і навіть з домашніми улюбленцями. Попри таку відкритість до зовнішнього середовища та можливість насолоджуватись природою, творці обіцяють кожному гостю приватність.

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До слова, всього є 8 бульбашок, у кожній з яких розміщується ванна кімната, гігантське ліжко та мінібар. Також там є опалення і кондиціонери. А на самій території готелю працює ресторан.

20Minutos

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