ТОП 10 готелів для справжніх поціновувачів природи

Названо десять найкращих готелів для любителів природи і тихого відпочинку. Всі готелі в ТОПі дозволяють максимально близько насолодитися природою з п'ятизірковим комфортом.

Першим в списку опинився готель Finn Lough Resort в Ірландії. Вартість номера стартує від 500 євро за добу. На другому місці – The 5 Million Star Hotel в Ісландії. У готелі можна замовити екскурсію по Рейк'явіку і парку Тінгвеллір. Номери в цьому готелі обійдеться в 450 євро за ніч.

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Також до рейтингу потрапили такі готелі:

Bubbletent Australia в Австралії за 235 євро за номер.

Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort. Номер готелю в Таїланді коштує від 500 євро.

Ridgeback Lodge Dream Domes, Канада. Вартість номера – від 125 євро.

Camp Kátur, Йоркшир, Великобританія. Вартість номера – від 235 євро.

Campera Hotel Burbuja, Мексика, від 130 євро.

Hotel Aire de Bardenas, Іспанія, від 315 євро.

Sun City Camp, Йорданія. Номер – від 185 євро.

Bubble Lodge, Маврикій. Вартість номера – від 350 євро.

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