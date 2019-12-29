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ТОП 10 готелів для справжніх поціновувачів природи

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ТОП 10 готелів для справжніх поціновувачів природи - фото 1

Названо десять найкращих готелів для любителів природи і тихого відпочинку. Всі готелі в ТОПі дозволяють максимально близько насолодитися природою з п'ятизірковим комфортом.

Першим в списку опинився готель Finn Lough Resort в Ірландії. Вартість номера стартує від 500 євро за добу. На другому місці – The 5 Million Star Hotel в Ісландії. У готелі можна замовити екскурсію по Рейк'явіку і парку Тінгвеллір. Номери в цьому готелі обійдеться в 450 євро за ніч.

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Також до рейтингу потрапили такі готелі:

  • Bubbletent Australia в Австралії за 235 євро за номер.
  • Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort. Номер готелю в Таїланді коштує від 500 євро.
  • Ridgeback Lodge Dream Domes, Канада. Вартість номера – від 125 євро.
  • Camp Kátur, Йоркшир, Великобританія. Вартість номера – від 235 євро.
  • Campera Hotel Burbuja, Мексика, від 130 євро.
  • Hotel Aire de Bardenas, Іспанія, від 315 євро.
  • Sun City Camp, Йорданія. Номер – від 185 євро.
  • Bubble Lodge, Маврикій. Вартість номера – від 350 євро.

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Джерело: thesun
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